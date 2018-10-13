Горячая вода в Киеве появится в течение трех-четырех суток – КГГА

Горячая вода у жителей Киева появится в течение трех-четырех суток, заявили в КГГА

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что горячее водоснабжение в столице восстановят в течение трех-четырех суток.

Как сообщает пресс-служба КГГА, Пантелеев рассказал о возобновлении работы ТЭЦ-6 и постепенном восстановлении работы котельной. Таким образом, начат процесс восстановления горячего водоснабжения у жителей столицы.

"Сегодня мы восстанавливаем работу ТЭЦ-6 и котельных. В течение трех-четырех суток услуга горячего водоснабжения восстановится в тех домах, где она отсутствовала по причине отсутствия газа", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз начал поставлять газ Киеву.

Напомним, жители Киева находятся без централизованных поставок горячей воды уже несколько месяцев. Это связано с процессом передачи целостного энергетического комплекса Киева от частной компании Киевэнерго олигарха Рината Ахметова коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго.

Задолженность Киевэнерго перед Нафтогазом составляет около 3,3 млрд грн, из них 729 млн грн – задолженность государства по субвенции, 2,6 млрд грн – задолженность потребителей перед Киевэнерго.

Киев должен был завершить прием тепловых сетей от Киевэнерго, которое использовало их с 2001 года. Финальный этап передачи был запланирован на 1 августа: Киевтеплоэнерго должно было принять ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод Энергия.

Нафтогаз Украины не соглашался подписывать договор с Киевтеплоэнерго в связи с отказом Киевской городской государственной администрации принимать на Киевтеплоэнерго долги, ранее сформированные Киевэнерго перед НАКом. По мнению Нафтогаза, такая позиция КГГА противоречит ст.22 закона О теплоснабжении.

9 октября Нафтогаз Украины, коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго и Киевэнерго подписали мировое соглашение, которое поможет возобновить поставки тепловой энергии потребителям города Киева. 10 октября, Хозсуд утвердил мировое соглашение между Нафтогазом и Киевтеплоэнерго.