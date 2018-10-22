Горбатюк заявил об угрозе срыва следственного эксперимента в центре Киева по делу Майдана

Следователи Генпрокуратуры до сих пор не могут провести следственный эксперимент на Аллее Героев Небесной Сотни по делу Майдана, заявил руководитель следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк.

"На сегодняшний день появилась такая ситуация, что уже через неделю или дней через десять могут начаться работы (по строительству мемориального комплекса - ред.), а до настоящего времени не перенесен этот мемориал временный, чтобы мы могли провести качественные следственные эксперименты, которые нельзя провести качественно, потому что он мешает", - сказал он на брифинге, пишет УП.

По словам Горбатюка, следователи обращались и к Киевской администрации, чтобы не позволили любых изменений на участке, как срезание деревьев или снятие лайтбоксов, до завершения следственного эксперимента. Также было ходатайство в суд об аресте участки, но пока ни запрета от КГГА, ни ареста от суда нет.

"Мы обратились в суд, чтобы наложить арест на этот участок до завершения следственных экспериментов. И в судебном заседании судья прокурору сказал, что удовлетворяет это требование. Но представьте себе - потом, когда прокурор пришел получать решения, то было написано, что суд отказал в удовлетворении ходатайства в аресте ", - подчеркнул Горбатюк.

Он добавил, что следователи не могут приступить к работе на участке.

"Следственный эксперимент привязан к началу строительства. Если говорят, что 24 октября должны быть результаты тендера, после которого уже будет победитель, который сможет приступать к работам, то уже 24-25 октября мы должны завершить эксперимент. Но мы к нему приступить не можем", - резюмировал он.

Горбатюк не исключил, что следственный эксперимент может не получиться.

"Есть угроза, что просто начнутся эти работы, и эксперимент не будет завершен", - сказал представитель ГПУ.

Напомним, департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете строительства музея и мемориала Революции Достоинства на Институтской.

Горбатюк пояснил, что запрет на строительство будет действовать два-три месяца до завершения следственных экспериментов. 17 июля он заявил о начале следственного эксперимента в центре Киева.

Во время столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева, в том числе на Институтской, в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года погибли более ста протестующих. Погибших участников акций протеста стали называть Небесной Сотней.