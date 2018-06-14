Гора костей и Путин в крови. Под посольством РФ в Киеве призвали бойкотировать ЧМ-2018 в России

В четверг, 14 июня, возле посольства Российской Федерации в Киеве прошла акция с требованием бойкотировать Чемпионат мира-2018 по футболу, который проходит в России.

Как сообщает ТСН, возле здания дипломатического представительства выложили гору из костей с надписью Страна на костях.

По словам активистов, это стало символическим напоминанием о жертвах кремлевского режима.

Участники акции держали в руках плакаты, на которых изображен российский президент Владимир Путин в крови, а также сюжеты, объясняющие причины бойкота футбольного события. Там есть напоминания о катастрофе Боинга рейса МН17 в небе над Донбассом, а также отравление экс-сотрудника ГРУ в Британии Сергея Скрипаля.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль впервые проводится в России и в Восточной Европе в целом.

Правозащитная организация Amnesty International предостерегла мировых политиков от приезда в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку Москва может использовать такие визиты в пропагандистских целях.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что 5 тысяч украинцев приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018, несмотря на политическую ситуацию.

В МИД Польши опубликовали справочник с рекомендациями для польских болельщиков во время посещения Чемпионата мира по футболу-2018 в России. Среди прочего, в документе говорится об угрозе терактов и рекомендуется не посещать оккупированный Крым.

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