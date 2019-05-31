Хонората Маслов: Детский сад — это призвание, а не просто бизнес 31 мая, 09:00 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською LeapKids Как устроена система частных детских садов в Украине? LeapKids

Если система школьного образования в Украине была ключевой в последние годы, то о дошкольном говорилось намного меньше. Еще меньше о том, как развивается бизнес в этом направлении и как он устроен. Причин тому достаточно, но интересно, что частных детских садов, готовых говорить со СМИ в Украине не так уж много. На этом фоне LeapKids — скорее исключение. О том, как устроен инновационный детский сад, рассказывает Хонората Маслов, руководитель Академии Счастья LeapKids.

Как устроена система частных детских садов в Украине?

Частные детские сады в Украине — это территория парадоксов и исключений. Государственные стандарты ужесточаются, но рынок развивается словно параллельно. LeapKids был построен и работает в соответствии со всеми требованиями, но в этом стремлении мы выглядим словно белые вороны, на фоне многих, кто просто стремится больше заработать при меньших инвестициях.

Почему так происходит, как работает рынок сегодня?

Начать стоит с того, что полноценных частных детских садов у нас считанные единицы. Намного чаще можно встретить «центры развития» и подобные форматы. Чаще всего это просто небольшая квартира, где с детьми занимаются, а кормить водят в кафе или просят родителей давать обеды с собой. В целом, такие бизнес-модели вполне хороши и востребованы рынком. Более того, во многих странах Европы они тоже есть. Разница в том, что у нас они на полулегальном положении. Если для открытия детского сада нужна строгая лицензия и прохождение постоянных проверок всех возможных служб, то центры развития вне этого законодательства, т. е. они просто работают без лицензии.

Фото: LeapKids

Такая ситуация повышает риски для детей?

Я говорю об этом так: все хорошо до первых проблем. Пока никаких эпизодов с подобными центрами в Украине, к счастью, не было. Но мне же кажется, что с точки зрения государства нелогично ждать до того момента, когда что-то произойдет. Если такие учреждения появляются, то их деятельность нужно регламентировать.

Понятно, что сейчас есть спрос на любые форматы, ведь очередь в детские сады — извечная головная боль молодых родителей, особенно в крупных городах. Корни проблемы — где-то в демографической яме 90-х, когда из-за низкой рождаемости и недостаточной наполняемости многие дошкольные учреждения закрывались, а здания перепрофилировались. Уже в нулевые ситуация начала меняться, а после начала военного конфликта и роста числа внутренних переселенцев, Киев и другие крупные города столкнулись с серьезной нехваткой мест в детсадах. Государство принялось ее решать, но на это нужно время и значительные ресурсы. И, как и положено в бизнесе, спрос порождает предложение. Вопрос в том, на какие компромиссы согласны родители, отдавая своих детей в детские центры.

Фото: LeapKids

На что конкретно стоит обращать внимание родителям, которые отдают детей в частный детский сад или центр развития?

Очень важно, выбирая детский сад, обратить внимание на соблюдение всех необходимых норм безопасности, в том числе пожарных норм — ширина коридоров, наличие эвакуационных лестниц, пожарные выходы. Посмотрите, есть ли пожарные краны и сколько их. Разумеется, вероятность пожара низкая, но это тот случай, когда перестраховка действительно важна. Тем более, что стандарты в Украине в этом плане вполне справедливые. Не менее важна и охрана. И территория должна охраняться, и оборудование должно быть сертифицировано.

Второй важный фактор — персонал. Соотношение числа сотрудников к детям: двое взрослых на троих детей. Иными словами, родителям важно смотреть за количеством детей в группе, а ситуация, когда один воспитатель присматривает за 30 детьми — это никуда не годится, как в плане рисков, так и вообще для правильного развития ребенка. В Академии Счастья у нас не более 15−16 человек в группах, с которыми работают и воспитатели, и психологи, и методисты, и коррекционные педагоги, и, при показаниях, логопед. Более того, мы привлекаем к работе не только медсестер и врача, но и дефектологов, которые позволяют придерживаться принципа инклюзивности и делают дошкольное учреждение более открытым для всех.

Фото: LeapKids

Не менее важно питание. По требованиям, на кухне детского сада должны быть раздельные зоны — мясо/рыба, овощи/фрукты, готовая продукция и т. д. В LeapKids еда подается в закрытых индивидуальных термобоксах, что исключает попадание микробов. Лифтом боксы попадают сразу в группу. У нас нет общих кастрюль, которые в руках носят по саду. И, кстати, это тоже к вопросу безопасности.

Так что прежде чем отдать ребенка в сад, надо изучить все необходимые требования, многие из них жизненно важные. Необходимо задать себе главный вопрос: какие необходимые условия должны быть, и с отсутствием каких можно смириться в экстренном случае. Не обсуждается, что вопрос жизни стоит на первом месте и не может скрываться за другими факторами, которые выдают за более важные.

Почему же многие детские центры идут на риск и не получают лицензии?

В первую очередь потому, что это не такой простой процесс. Есть много сложностей и бюрократических нюансов. Но это тот случай, где я целиком на стороне государства, требующего строгости. Все-таки детский сад — это призвание, а не просто способ зарабатывать деньги. Если создаешь дошкольное учреждение, то нужно быть готовым посвятить всего себя этой деятельности, нужно получать лицензию, ведь потом будешь спокоен и уверен в том, что дети в безопасности, им хорошо в детском саду. В LeapKids мы не просто получили лицензию в Украине и прошли все возможные проверки, но и единственные в Украине получили сертификат эксклюзивного партнера British Council, что предполагает строгое соответствие самым строгим нормам Великобритании по безопасности и наличия страхования во время пребывания на территории сада.

Фото: LeapKids

Кстати, а как устроена система дошкольного образования в Европе? Она похожа на украинскую?

Единой системы в Европе нет. В каждой стране существуют отличия, и далеко не везде стоит искать образцы. В родной для меня Польше тоже есть государственные и частные детские сады. И также есть проблемы с очередью — в государственных дошкольных учреждениях предпочтение отдается социальным группам родителей, а потому попасть туда не так просто. Впрочем, и частные детские сады не пустуют. Программа и подходы в них значительно отличаются. В частных — дети могут пребывать не весь день, используются различные педагогические методики, из которых родители могут выбрать наиболее интересные для них. Сама система разбита на три этапа: ясли (от полугода и до 2−3 лет), детский сад (с 2−3 лет и до 5−6) и подготовка к школе (один год перед поступлением). Первые две стадии являются необязательными, а вот последняя — фактически уже приравнивается к средней школе.

При создании LeapKids мы ориентировались на финский опыт. Это проявляется в самой организации пространства, у нас реализована финская система экологичности, включающая мебель, устройство игровых зон, кондиционирование. Что касается подходов, то в детском саду используется европейская методическая литература, американское оборудование на площадках, польский подход к каждому ребенку. Мы взяли из разных стран наиболее интересное и важное, чтобы устроить пространство максимально эффективно. Но важно сказать, что в некоторых вопросах украинская система даже интереснее, мы много взяли и из нее. Так, в европейских садах часто не предусмотрен сон, еду родители приносят с собой, нет обучающих программ — они отдельно на кружках. В LeapKids есть и сон, и качественное питание с индивидуальным подходом, и множество активностей для малышей. Отдавая детей в сад на 12 часов, можно быть спокойным и за их полноценное сбалансированное питание, и за сон, и за развивающие программы, и за игру с друзьями, и, конечно, за уход в том числе.