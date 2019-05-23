Хомчак про Иловайск: Я выходил вместе с бойцами и мог погибнуть Вчера, 10:52 3568 Цей матеріал також доступний українською mil.gov.ua Руслан Хомчак mil.gov.ua

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявляет, что мог погибнуть при выходе из Иловайского котла в августе 2014 года и теперь чувствует личную обязанность реформировать армию так, чтобы предотвратить гибель людей.

Об этом глава Генштаба заявил на пресс-конференции в четверг.

«Я жалею об одном: что во время выхода из Иловайска погибло столько людей. Я тоже мог погибнуть. Чтобы обо мне черное не говорили, я выходил вместе с теми людьми, с теми бойцами добровольческих батальонов, и я остался жив. И если Бог мне жизнь сберег, то я должен положить свою жизнь для того, чтобы изменить все в армии, что можно, чтобы люди не гибли», — цитирует Хомчака Интерфакс-Украина.

Глава Генштаба отметил, что «сегодня в моих приоритетах — это человек».

«Потому что во всех стандартах НАТО первым проходит отношение к человеку, а вокруг этого человека тогда уже — все остальные стандарты обосновываются», — подчеркнул Хомчак.

Также он добавил, что реформирование Генштаба продолжится на принципах НАТО.

Президент Владимир Зеленский указом от 21 мая назначил Хомчака начальником Генштаба — главнокомандующим ВСУ вместо занимавшего эту должность с июля 2014 года Виктора Муженко.

Хомчак участник боевых действий на Донбассе, в частности, событий под Иловайском.

29 августа 2014 года вблизи Иловайска (Донецкая обл.) российские военнослужащие расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками, которые выходили из окруженного города по так называемому «зеленому коридору».

Генеральная прокуратура Украины заявила о гибели 366 украинских воинов, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен.

Кроме того, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн.