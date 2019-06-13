Хомчак планирует свести численность военных в воинских частях к «оптимальному количеству» Сегодня, 08:57 Цей матеріал також доступний українською МО Об уменьшении количества воинских частей речь не идет МО

Количество воинских частей Вооруженных сил не будут сокращать, но численность военных в них планируют свести к оптимальному показателю, заявил глава Генштаба Руслан Хомчак.

«Я уже отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры для того, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимальному количеству, которое должно быть. Конечно, не снижая боеспособность, не снижая готовность к ответу на те угрозы и вызовы, которые стоят перед государством», — рассказал он в интервью Радио Свобода.

Он подчеркнул, что о сокращении количества воинских частей речь не идет.

«Если их разворачивали, значит, это было вызвано какими-то расчетами. Поэтому сейчас этот вопрос обосновывается, изучается. Это идет процесс», — резюмировал глава Генштаба.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала Руслана Хомчака.

Другим указом он уволил с этой должности генерала армии Виктора Муженко.

23 мая министр обороны Степан Полторак представил его ВСУ.