Голый "военный" в Чугуеве: в Минобороны опровергли, что мужчина как-то связан с ВСУ

Ранее в соцсетях сообщали, что мужчина из Чугуева якобы является военным

В Министерстве обороны опровергли информацию о том, что пьяный мужчина, который гулял голым по Чугуеву Харьковской области, является военнослужащим ВСУ.

Об этом говорится в соответствующем сообщении ведомстве в Facebook.

"В сети интернет была распространена информация о возможной принадлежности к Вооруженным Силам Украины лица, которое нарушало общественный порядок на одной из улиц города Чугуева. Указанное лицо не является военнослужащим Вооруженных Сил Украины", - заявили в Минобороны.

В связи с этим там призвали пользователей соцсетей и представителей СМИ "ответственно относиться к распространяемым сообщениям".

Ранее сообщалось, что в городе Чугуев Харьковской области по улицам разгуливал обнаженный мужчина.

При этом некоторые сообщали, что он якобы является военнослужащим 54-й бригады Вооруженных сил Украины.