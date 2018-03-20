Главе "избирательной комиссии" оккупированного Крыма объявили о подозрении

Прокуратура АР Крым объявила о подозрении главе незаконно созданной "избирательной комиссии" оккупированного Крыма в сепаратизме и государственной измене.

В прокуратуре сообщили, что бывший председатель избирательной комиссии АР Крым, а сейчас так называемый председатель избирательной комиссии оккупационной власти Крыма является одним из основных фигурантов в подготовке и проведении всех незаконных избирательных процессов на территории Крыма.

По данным следствия, он обеспечил подготовку и проведение, подготовил и составил итоговый протокол "общекрымского референдума о вхождении Крыма в состав РФ" в 2014 году.

Кроме этого, он причастен к проведению незаконных местных выборов в 2014 году, выборов в Государственную думу РФ в 2016 году, выборов президента РФ, состоявшихся 18 марта 2018 года.

Гражданину Украины инкриминируются ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также государственная измена).

За совершение этих преступлений ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что МИД Украины передал главам МИД стран ЕС список из 140 человек, задействованных в организации и проведении незаконных "выборов" в Крыму.