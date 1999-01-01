Только в этом лагере погибли более 1 млн человек. «Холокост, приведший к уничтожению одной трети евреев и несчетного числа представителей других национальностей, будет всегда служить всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предубеждения…», — говорится в резолюции ООН № 60/7, которая и объявила 27 января днем памяти жертв Холокоста в ноябре 2005 года.

Скандальное заявление Лаврова о Холокосте





Лавров заявил, что США «организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну» против России — якобы с целью «окончательного решения «русского вопроса». «Так же, как Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», сейчас, если вы почитаете западных политиков, […] они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение», — попытался провести параллель глава МИД РФ.



Такое заявление Лаврова о Холокосте было встречено широкой международной критикой. В резко сформулированном заявлении глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что комментарии его российского коллеги были «совершенно неуместными, неуважительными и попирают память шести миллионов евреев и других жертв, которые систематически убивались во время Холокоста». А манипулирование правдой со стороны российского режима для оправдания своей незаконной агрессивной войны против Украины «достигло еще одной неприемлемой и постыдной точки».



Министерство иностранных дел Израиля назвало замечания Лаврова «неприемлемыми», а французские дипломаты заявили, что попытка российского министра иностранных дел сравнить международную оппозицию вторжению в Украину с Холокостом была «возмутительной и позорной». Между тем, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назвал комментарии Лаврова «абсолютно отвратительными», отметив при этом, что «Россия не является жертвой. Россия — агрессор».



В США официальный представитель по вопросам национальной безопасности Джон Кирби выразил возмущение попыткой Лаврова провести параллели между нацистским геноцидом и реакцией на нападение России на Украину. «Как он смеет сравнивать что-либо с Холокостом, не говоря уже о войне, которую они начали, — сказал он журналистам в Белом доме. — Это почти настолько абсурдно, что не стоит на все это реагировать, кроме разве что действительно оскорбительной манеры, в которой он пытался представить нас, оперируя упоминаниями Холокоста и Гитлера». За считанные дни до того, как в 2023 году мир готовился почтить 27 января Международный день памяти жертв Холокоста, Европейский Союз обвинил Россию в «попирании памяти» шести миллионов евреев, погибших во время Холокоста. Повод для этого дало манипулятивное и абсурдное заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова , который сравнил западную поддержку Украины с нацистским геноцидом европейского еврейства.Лавров заявил, что США «организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну» против России — якобы с целью «окончательного решения «русского вопроса». «Так же, как Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», сейчас, если вы почитаете западных политиков, […] они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение», — попытался провести параллель глава МИД РФ.Такое заявление Лаврова о Холокосте было встречено широкой международной критикой. В резко сформулированном заявлениизаявил, что комментарии его российского коллеги были «совершенно неуместными, неуважительными и попирают память шести миллионов евреев и других жертв, которые систематически убивались во время Холокоста». А манипулирование правдой со стороны российского режима для оправдания своей незаконной агрессивной войны против Украины «достигло еще одной неприемлемой и постыдной точки».Министерство иностранных делназвало замечания Лаврова «неприемлемыми», азаявили, что попытка российского министра иностранных дел сравнить международную оппозицию вторжению в Украину с Холокостом была «возмутительной и позорной». Между тем, министр иностранных делДжеймс Клеверли назвал комментарии Лаврова «абсолютно отвратительными», отметив при этом, что «Россия не является жертвой. Россия — агрессор».официальный представитель по вопросам национальной безопасности Джон Кирби выразил возмущение попыткой Лаврова провести параллели между нацистским геноцидом и реакцией на нападение России на Украину. «Как он смеет сравнивать что-либо с Холокостом, не говоря уже о войне, которую они начали, — сказал он журналистам в Белом доме. — Это почти настолько абсурдно, что не стоит на все это реагировать, кроме разве что действительно оскорбительной манеры, в которой он пытался представить нас, оперируя упоминаниями Холокоста и Гитлера».

Холокост в Украине

В Украине впервые отметили день памяти жертв Холокоста на государственном уровне 27 января 2012 года.



Всего жертвами Холокоста стали 6 миллионов европейских евреев, 1,5 миллиона из них погибли на территории Украины.

Жители гетто в Дрогобыче Львовской области ожидают депортации / Фото: old.uinp.gov.ua

Тела на еврейском кладбище, Львов 1941 год / Фото: old.uinp.gov.ua

Одесские евреи в очереди на регистрацию после оккупации города немецкими и румынскими войсками / Фото: old.uinp.gov.ua

Большинство украинских евреев были убиты путем массовых расстрелов. Символом геноцида евреев в Украине стал Бабий Яр, где только 29−30 сентября 1941 года нацисты расстреляли 33 771 еврея. Общее число погибших в Бабьем Яру с 1941 по 1943 год, по разным оценкам, от 70 до 100 тысяч человек.



Кроме евреев, в Бабьем Яру уничтожали коммунистов-подпольщиков, ромов, душевнобольных, заложников, моряков Днепровской флотилии, заключенных гестапо и украинских националистов.

Эсэсовцы ищут что-то ценное в вещах расстрелянных в Бабьем Яру, 1941 года / Фото: old.uinp.gov.ua

Военнопленные закапывают тела расстрелянных в Бабьем Яру, 1 октября 1941 года / Фото: old.uinp.gov.ua

Кроме Бабьего Яра, местами массовых убийств евреев в Украине были:



— Богдановка Одесской области — более 40 тысяч жертв;

— Дробицкий Яр (Харьков) — около 20 тысяч жертв;

— Каменец-Подольский — 23600 жертв;

— Дальник Одесской области — около 18 тысяч жертв;

— Урочище Сосенки возле Ровно — более 17 тысяч жертв.



В лагерях и гетто Тернополя, Дрогобыча, Борислава, Сколе, Стрыя и других городов Галичины погибли 610 тысяч евреев.

Редкие цветные снимки из Аушвица, крупнейшего концлагеря нацистов

Альбом с этими снимками, состоящий из 193 фотографий на 56 страницах, был найден бывшей узницей Аушвица Лили Джейкоб в другом лагере — Дора-Миттельбау, куда ее перевели в последние годы Второй мировой. Историю Джейкоб рассказало издание Daily Mail

Нацисты вблизи поездов в "лагере смерти" Аушвиц Биркенау. На заднем плане можно увидеть крематорий / Фото: Лили Джейкоб, Daily Mail

За несколько дней до освобождения этого лагеря американскими войсками Лили заразилась тифом, после чего ее перевели в освобожденные бараки СС.



«Дрожа от холода в своей рваной лагерной робе, имея под рукой только тонкие простыни, она начала искать другую одежду в барачных шкафах. Именно там она нашла этот альбом, укрытый под пижамным костюмом. Листая его страницы, она обнаружила фотографии двух своих братьев — 8-летнего Израэля и 10-летнего Зелика», — рассказали о ее истории журналисты британского издания.

Братья Лили Джейкоб, погибшие в Аушвице вместе с родителями и тремя другими братьями, Израэль (слева) и Зелик / Фото: Лили Джейкоб, Daily Mail

После войны женщина забрала фотоальбом в свой родной поселок Белки (до 1944 года находился в составе Венгрии, после — в составе Советской Украины) на Закарпатье



.Ежедневно Джейкоб выходила на перрон местного вокзала, ожидая прибытия поезда с членами ее семьи, которые могли пережить лагеря, однако никто из них не вернулся.

Трое еврейских мужчин, доставленных в Аушвиц. Нацисты разделяли новоприбывших заключенных на две группы: первую сразу же отправляли в газовые камеры, а вторую принуждали к нечеловеческому труду / Фото: Лили Джейкоб, Daily Mail

Затем вместе с мужем она переехала в Майями, США, — однако сведения о существовании обнаруженного ей альбома распространились среди многих переживших Аушвиц. Многие из них посещали дом Лили Джейкоб в надежде найти на фотографиях родственников — если люди узнавали своих близких на снимке, женщина отдавала его.



В 1980 году известный охотник на нацистов, адвокат Серж Кларсфельд убедил ее доставить альбом на хранение в Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем. Джейкоб приняла предложение — по пути в Иерусалим она посетила Аушвиц, чтобы почтить память погибших.



17 декабря 1999 года Лили Джейкоб ушла из жизни.

Узники нацистов. В центре Лили Джейкоб (отмечена подписью), сохранившая альбом с фотографиями Аушвица / Фото: yadvashem.org

Группа еврейских женщин, которую отобрали для лагерных работ — они будут отправлены в другие, "рабочие", лагеря. На заднем плане - личные вещи узников, убитых нацистами в газовых камерах / Фото: Лили Джейкоб, Daily Mail