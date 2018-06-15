15 июня 2018, пятница

Голодовка Балуха: украинцу продлили арест на два месяца, ему стало плохо в суде

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Балух не смог дать показания в суде из-за плохого самочувствия

Балух не смог дать показания в суде из-за плохого самочувствия

Украинцу Владимиру Балуху, который голодает с 19 марта, стало плохо во время заседания оккупационного "суда" в Крыму.

Как сообщают Крым Реалии, ему вызвали скорую помощь и объявили перерыв. Врачи сделали украинцу укол, однако он не смог давать показания из-за плохого самочувствия. Его состояние здоровья не улучшилось.

Несмотря на этом, "суд" продлил ему арест на два месяца – до 14 августа.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила о критическом состоянии Балуха.

"Счет пошел на дни. В это время оккупант незаконно продляет его арест", - написала она в Twitter.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также потребовали от России немедленного допуска к политзаключенному украинских или международных медиков и освобождения Балуха.

Напомним, 16 января так называемый "суд", подконтрольный оккупационным властям РФ в Крыму, приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам в колонии-поселении. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 4,6 тысячи гривен.

Российские правоохранители обвинили крымчанина Владимира Балуха в хранении боеприпасов. На  чердаке его дома были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины во дворе его дома.

Балух начал голодовку 19 марта. За это время он сбросил 30 кг. 

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