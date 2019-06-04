Холодный душ не работает в режиме принуждения. Супрун раскритиковала отключения горячей воды 4 июня, 15:58 Цей матеріал також доступний українською RonPorter/Pixabay Супрун добралась до вопросов в сфере ЖКХ RonPorter/Pixabay

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун раскритиковала отключения горячей воды в Киеве на неопределенный срок.

На своей странице в Facebook она опубликовала два объявление, на одном из которых отсутствует дата, до которой горячая вода должна появиться в домах у жителей многоквартирных домов.

«Холодный душ действительно может иметь много преимуществ для здоровья. Но это не работает в режиме принуждения, когда люди вынужден закаляться из-за отключения горячей воды (особенно для детей или пожилых людей)», — написала Супрун.

Она предположила, что у инициативы отключения горячей воды есть и другие причины, кроме проверки надежности трубопровода и подготовки к отопительному сезону.

«Ситуация, при которой в столице большой европейской страны люди греют воду в чайниках, чтобы помыться, а в больницах горячей воды вообще не бывает — это серьезный диагноз относительно приоритетов», — резюмировала она.

В комментариях к публикации министра свою позицию высказали представители Киевтеплоэнерго.

«Что касается проведения гидравлических испытаний, то это обязательная процедура, которую необходимо проводить ежегодно в летний период, чтобы проверить и подготовить теплосети и оборудование к усиленной работе зимой (независимо от того, это старые трубы, или новые)», — подчеркнули там.

В компании отметили, что порядок и сроки испытаний определены Правилами подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду. Под давлением подается вода, и испытывает на прочность сети. Горячее водоснабжение в дом прекращается на период испытаний, чтобы не повредить домовые сети.

«Учитывая техническое состояние коммуникаций, во время гидравлических испытаний происходят повреждения, работники Киевтеплоэнерго их устраняют. С этим и связано продление срока прекращения услуги, за что предприятие Вам, как потребителю, приносит свои извинения», — сказали в пресс-службе коммунального предприятия.

Там также добавили, что стремятся говорить потребителям о реальных фактах.

«Так же, как и вы развенчивает мифы в медицине, мы тоже хотим, чтобы в сфере теплоэнергетики больше доверяли реальным фактам», — резюмировали в Киевтеплоэнерго.

Напомним, 23 апреля в Киеве начались гидравлические испытания тепловых сетей. В разных районах украинской столицы начали отключать горячую воду.