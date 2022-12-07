Разруха от «русского мира». Без отопления, света и воды вошел в зиму оккупированный Донбасс. Даже в Донецк воду возят из РФ 7 декабря, 10:53 Эксклюзив НВ Москва фактически отказалась восстанавливать разрушенный ею Мариуполь, доведя дело до гуманитарной катастрофы. Схожая судьба ожидает многие оккупированные города востока Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

К зиме захваченные россиянами города Луганской области превратились в вымирающих холодных монстров, жителям которых приходится существовать в условиях Средневековья.

Холод и разруха, — такими словами описывают свою жизнь люди, оставшиеся в захваченном врагом Северодонецке, что на северо-западе Луганской области. Об этом НВ рассказал бывший житель этого когда-то 102-тысячного города Ариф Багиров, который перебрался в Киев, но поддерживает регулярные контакты с земляками.

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В ходе весенне-летних ожесточенных боев за Северодонецк местная жилая застройка была основательно разрушена: в аварийное состояние пришли не только дома, но и коммунальная инфраструктура. Сразу исчезли электричество и вода. Потом кое-где они появились. Но теперь — очередная напасть: новые «власти» не подключили отопление.

Оккупанты захватили город 24 июня, и на протяжении последующих пяти месяцев с небольшим мало что сделали для его восстановления.

«Все на низком старте: сепары и их любящие. Ремонтировали, но не масштабно: россияне починили воду и кое-где электрику, — где, видимо, не до конца оборвано было», — рассказывает Багиров. По его словам, местные, имеющие родственников в РФ, спешно уехали из города после «освобождения»: «Люди разъезжаются, кто куда может. Даже в сельскую местность. Город пустеет ещё больше, чем во время бомбежек».

В подобном состоянии находятся и другие города региона, захваченные россиянами в ходе полномасштабного вторжения, — они наполнены руинами и зачастую лишились даже элементарных коммунальных удобств, скатившись в Средневековье. Все это выглядит гуманитарной катастрофой, которую принес на восток Украины «русский мир».

Жить на развалинах

Алексей Артюх, журналист и общественный деятель, раньше жил в Рубежном — этот некогда 57-тысячный город входит в Северодонецко-Лисичанскую агломерацию. Теперь он с ужасом узнает от знакомых о том, что творится на его малой родине.