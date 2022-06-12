В Украине не выявили случаев холеры. На оккупированных территориях есть риски распространения инфекций — Минздрав 12 июня, 17:19 Цей матеріал також доступний українською Люди проходят мимо разрушенного оккупантами РФ жилого дома в Мариуполе, 30 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo)

По результатам эпидемического наблюдения по состоянию на 12 июня специалисты не выявили случаев холеры в Украине. Риски распространения инфекций на временно оккупированных территориях растут, информацию оттуда получить сложно.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает Минздрав.

По его словам, с 1 июня обследовали более 440 больных с острыми кишечными инфекциями, 165 из них — на выявление инфицирования холерой.

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«Также с профилактической целью было обследовано шесть здоровых людей. Ни в одном случае холерные вибрионы обнаружены не были», — подчеркнул Кузин.

Кроме того, исследовали пробы объектов окружающей среды, в частности около 100 проб пресной воды, девять проб морской и 80 проб сточной воды. Опасных для жизни подвидов холерных вибрионов не обнаружили, заявили в Минздраве.

Кузин рассказал, что риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе в Мариуполе, растут. Это связано со значительными разрушениями городской инфраструктуры, в результате чего канализационные воды смешиваются с питьевой водой и подземными водами, загрязняются колодцы.

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. В ВОЗ начали подготовку к возможной вспышке болезни в городе.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более трех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

Врач из Сибири хочет вспышку холеры в Мариуполе – Петр Андрющенко https://www.youtube.com/watch?v=nqwCmC15q3k

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