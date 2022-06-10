Одесская ОВА назвала фейком информацию о случаях холеры в области 10 июня, 17:42 Цей матеріал також доступний українською Одесская ОВА заявила, что информация о случаях холеры в области не соответствует действительности (Фото:DarkoStojanovic/pixabay.com)

В Одесской областной военной администрации заявили, что информация о выявлении фактов заболевания холерой в области не соответствует действительности и является фейковой.

«Как отмечают инфекционисты, заболеваемость холерой определяется не при осмотре врачом по тем или иным симптомам, а исключительно лабораторно-бактериологическим анализом», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

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В ОВА заявили, что по состоянию на 12:00, пятницы, 10 июня, никакого факта подтверждения наличия возбудителя холеры ни в Одессе, ни в Одесской области не обнаружено.

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. Есть информация, что в городе распространяется холера.

О риске вспышки холеры предупредили и в Минздраве.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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