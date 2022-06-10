Образцы не отвечают требованиям. Риски инфекционных болезней на деоккупированных территориях связаны с качеством питьевой воды — Кузин 10 июня, 14:53 Цей матеріал також доступний українською Кузин предупредил, что риски инфекционных заболеваний на деоккупированных территориях связаны с качеством питьевой воды (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что риски инфекционных болезней на деоккупированных территориях связаны с качеством питьевой воды.

«Основные риски, которые мы видим на деоккупированных территориях, состоят из проблем питьевой воды, некоторые образцы не отвечают действующим требованиям», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, риски распространения любых инфекционных болезней в летний период — это преимущественно случаи острых кишечных инфекций, к которой также относится холера.

«Что касается последствий, то холера передается довольно быстро от человека к человеку. В том числе при недостаточном уровне санитарии достаточно большие слои населения могут быть поражены», — сказал Кузин.

Главный санитарный врач добавил, что обычно таких последствий можно избежать, если срабатывает либо система эпидемиологического расследования, либо решается постепенно вопрос о доступе к безопасной и качественной питьевой воде.

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. Есть информация, что в городе распространяется холера.

О риске вспышки холеры предупредили и в Минздраве.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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