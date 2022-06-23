Жителям Мариуполя грозят инфекции, которые немыслимы в современном мире — Зеленский 23 июня, 19:14 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

В разрушенном войсками РФ Мариуполе живут тысячи человек, которым угрожают немыслимые для современного мира инфекции, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я уверен, вы все знаете, что российская армия сделала с нашим городом Мариуполем. Этого города практически больше нет. А всего четыре месяца тому назад там жили полмиллиона людей», — сказал он время обращения к студентам и профессорам Израиля.

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Он подчеркнул, что в Мариуполе остаются несколько десятков тысяч человек.

«Им грозят инфекции, которые просто немыслимы в современном мире. В частности, та же холера», — подчеркнул президент.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более трех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. В ВОЗ начали подготовку к возможной вспышке холеры в городе.

В Мариуполе также наблюдается нехватка инсулина, он низкого качества. Также оккупанты начали завозить в город врачей из отсталых регионов России.

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