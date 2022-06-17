В больницы Мариуполя ежедневно обращаются до 15 жителей с симптомами холеры или дизентерии — советник мэра 17 июня, 11:32 Цей матеріал також доступний українською В Мариуполе есть риск вспышки холеры (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

В больницы захваченного Мариуполя ежедневно обращаются 10−15 жителей с симптомами холеры и дизентерии.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко со ссылкой на источники из круга коллаборантов.

«Источники из круга коллаборантов сообщают о ежедневных обращениях 10−15 человек с симптомами холеры или дизентерии (диарея, рвота, головные боли). Реагентов для тестирования нет — все вывезено оккупантами. Антибиотиков — нет. Людей просто отправляют домой», — отметил он в своем Telegram.

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По словам Анрющенко, оккупанты ограничили общение с мариупольцами в больницах.

«В больнице № 2, где на стационаре российские военные, они не посещают общую столовую. Все отдельное», — добавил он.

Советник мэра также рассказал, что на Левобережье был отмечен кортеж Международного Красного Креста, который привез четыре фуры гуманитарки. Есть надежда, что МЧХ вмешается в ситуацию, так как оккупанты ничего не предпринимают.

Анрющенко рассказал о новой проблеме для жителей Мариуполя. Инсулин для больных сахарным диабетом низкого качества и недостаточного объема.

«Источники говорят о внезапном росте ампутаций конечностей у больных сахарным диабетом в последнюю неделю. Ежедневно не менее двух операций», — резюмировал он.

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. В ВОЗ начали подготовку к возможной вспышке холеры в городе.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более трех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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