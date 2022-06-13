В Мариуполе нет ничего, что могло бы обезопасить жителей от распространения холеры — советник мэра 13 июня, 13:24 Цей матеріал також доступний українською В Мариуполе сохраняется высокая угроза распространения холеры (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном Мариуполе сохраняется высокая угроза распространения холеры, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



В комментарии проекту Радио Свобода Новости Приазовья Андрющенко сказал, что в в городе нет медицинского обеспечения, которое могло бы предотвратить это.

«Ситуация не изменилась в последнее время, риск остается, хотя оккупант отрицает угрозу. На самом деле, там нет ничего, что может обезопасить людей от распространения холеры», — отметил он.

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По его словам, властям неизвестно, есть ли в Мариуполе реальные случаи заболевания холерой.

«Не проводятся тесты людей, причины смерти никто не исследует. Если сегодня человек умирает от естественных причин, то до того, как его похоронят проходит 9−10 дней, потому что оккупанты установили такую ​​процедуру. Просто невозможно узнать, нет ли этих данных… И все это может говорить, что, возможно, холера уже есть в городе», — подчеркнул советник мэра Мариуполя.

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. В ВОЗ начали подготовку к возможной вспышке болезни в городе.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более трех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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