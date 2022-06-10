Могут погибнуть 10 тысяч человек. Мэр Мариуполя призвал срочно эвакуировать оставшихся в городе местных жителей

10 июня, 16:19
Цей матеріал також доступний українською
Массовые захоронения на всей территории города плюс дожди и повышение температуры воздуха стали причиной роста инфекционных заболеваний (Фото:Маріупольска міська рада/Telegram)

Массовые захоронения на всей территории города плюс дожди и повышение температуры воздуха стали причиной роста инфекционных заболеваний (Фото:Маріупольска міська рада/Telegram)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что во временно оккупированном городе могут погибнуть 10 тысяч человек до конца года из-за инфекционных болезней, если не провести массовую эвакуацию.

«Дизентерия, холера и другие опасные инфекционные заболевания могут стать причиной гибели примерно 10 тысяч мариупольцев до конца года. Об этом говорят наши врачи и это подтверждает Британская разведка», — цитирует Бойченко городской совет Мариуполя в Telegram.

Видео дня

По его данным, эпидемическая ситуация с каждым днем ​​ухудшается. Массовые захоронения на всей территории города плюс дожди и повышение температуры воздуха стали причиной роста инфекционных заболеваний, сообщил Бойченко.

Читайте также:

«Поэтому нужно объединиться международным миссиям Красного Креста и ООН для создания устойчивых зеленых коридоров для начала массовой эвакуации людей из города, пока еще не поздно», — подчеркнул Бойченко.

Читайте также:
Пол Ниланд
Пол Ниланд
Леденящий душу сигнал украинцам. Зачем Путин убил Мариуполь

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

https://www.youtube.com/embed/H1qfU0-wThk
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Холера Дифтерия

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X