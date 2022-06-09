В ВОЗ начали подготовку к возможной вспышке холеры в Мариуполе

9 июня, 14:28
Цей матеріал також доступний українською
Одной из причин вспышки холеры в Мариуполе может стать катастрофическая ситуация с питьевой водой (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo)

Одной из причин вспышки холеры в Мариуполе может стать катастрофическая ситуация с питьевой водой (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo)

Всемирная организация здравоохранения готовится к возможной вспышке холеры в Мариуполе.

Как сообщила пресс-секретарь организации Маргарет Харрис в Twitter, в регионе уже разместили средства для лечения холеры и вакцинации. Где именно это сделано, представитель ВОЗ не уточнила.

Видео дня

«В Мариуполе из-за обширных повреждений систем водоснабжения питьевая вода смешивается со сточными водами. Мы обеспокоены риском заболевания холерой и разместили в этом районе средства для лечения холеры и вакцинации», — уточнила она.

https://twitter.com/OCHA_Ukraine/status/1534549070118850561

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. Есть информация, что в городе распространяется холера.

Читайте также:
Геноцид в Мариуполе. Погибших в результате обстрелов хоронят исключительно в братских могилах — советник мэра

О риске вспышки холеры предупредили и в Минздраве.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь ВОЗ Холера Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X