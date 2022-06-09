В ВОЗ начали подготовку к возможной вспышке холеры в Мариуполе 9 июня, 14:28 Цей матеріал також доступний українською Одной из причин вспышки холеры в Мариуполе может стать катастрофическая ситуация с питьевой водой (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo)

Всемирная организация здравоохранения готовится к возможной вспышке холеры в Мариуполе.

Как сообщила пресс-секретарь организации Маргарет Харрис в Twitter, в регионе уже разместили средства для лечения холеры и вакцинации. Где именно это сделано, представитель ВОЗ не уточнила.

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«В Мариуполе из-за обширных повреждений систем водоснабжения питьевая вода смешивается со сточными водами. Мы обеспокоены риском заболевания холерой и разместили в этом районе средства для лечения холеры и вакцинации», — уточнила она.

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупационные власти начинают закрывать захваченный Мариуполь на карантин. Есть информация, что в городе распространяется холера.

О риске вспышки холеры предупредили и в Минздраве.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.

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