Генерал Ходжес назвал ракеты ATACMS «именно тем, что сейчас нужно Украине» 29 декабря, 19:44 Пуск ракеты ATACMS (Фото:Минобороны США)

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что если Украина получит от США ракеты ATACMS, это позволит поражать цели в Крыму и другие ключевые позиции российской армии.

Об этом сообщает Politico.

Ходжес заявил, что ракеты ATACMS для систем HIMARS — это «именно то, что Украине сейчас нужно».

Также в материале говорится, что оружие большей дальности позволит нанести удар по ключевым российским позициям, таким как Керченский мост, российские военно-воздушные базы в Крыму и линии связи.

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Politico со ссылкой на источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский просил американского лидера Джо Байдена о передаче ракет ATACMS украинской армии. Однако пока получил отказ.

21 декабря Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Он встретился с Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США.

В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.