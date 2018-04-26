Годовщина трагедии на ЧАЭС: в городе-призраке Припяти зажгли 32 свечи

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Город-призрак Припять
Фото: Сергей Мархель via Facebook

Город-призрак Припять "ожил" в день 32-й годовщины аварии на ЧАЭС

В ночь на 26 апреля в городе-призраке Припяти зажгли 32 свечи в память о трагедии на Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщает ТСН, на центральной площади города собрались бывшие жители и сотрудники зоны отчуждения.

Свечи зажгли ровно в 01:24 ночи. После этого больше сотни свечей зажглись и в окнах зданий вокруг площади, в частности, во дворце культуры, отеле и жилых домах.

По словам организаторов акции, таким образом они хотели "оживить" город спустя 32 года после аварии.

Президент Украины Петр Порошенко в годовщину аварии в Чернобыле заявил, что современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий и территорией изменений.

В ночь на 26 апреля 1986 года на запущенной в эксплуатацию в 1977 году Чернобыльской атомной электростанции в нескольких километрах от Припяти произошел взрыв, разрушивший реактор четвертого энергоблока.

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