Годовщина трагедии на ЧАЭС: в городе-призраке Припяти зажгли 32 свечи

В ночь на 26 апреля в городе-призраке Припяти зажгли 32 свечи в память о трагедии на Чернобыльской атомной электростанции.
Как сообщает ТСН, на центральной площади города собрались бывшие жители и сотрудники зоны отчуждения.
Свечи зажгли ровно в 01:24 ночи. После этого больше сотни свечей зажглись и в окнах зданий вокруг площади, в частности, во дворце культуры, отеле и жилых домах.
По словам организаторов акции, таким образом они хотели "оживить" город спустя 32 года после аварии.
Президент Украины Петр Порошенко в годовщину аварии в Чернобыле заявил, что современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий и территорией изменений.
Україна і весь світ ніколи не забудуть жахливу подію 26 квітня 1986 року.— Петро Порошенко (@poroshenko) 26 апреля 2018 г.
Сьогодні ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася. Ми маємо винести урок з тих подій. Сучасна чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій, територією змін pic.twitter.com/Dh50TludNK
В ночь на 26 апреля 1986 года на запущенной в эксплуатацию в 1977 году Чернобыльской атомной электростанции в нескольких километрах от Припяти произошел взрыв, разрушивший реактор четвертого энергоблока.
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