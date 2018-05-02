Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: часть города перекрыта, на улицы вывезли бронетехнику

В среду, 2 мая, в Одессе усилили меры безопасности из-за четвертой годовщины массовых беспорядков.

Как сообщает ТСН, улицы и площади перекрыли из-за поминальных мероприятий.

Соборную площадь и Куликово поле обнесли железными заборами и людей будут пропускать только через металлодетекторы.

На улицы Одессы вывезли бронетехнику, в районе проведения мероприятий собрались правоохранители.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков с участием проукраинских и пророссийских активистов погибло 48 человек, более 200 были ранены. Большинство жертв погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

По факту событий различные правоохранительные органы Украины начали около десятка уголовных производств, касающихся различных фактов.