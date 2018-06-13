Годовщина освобождения Мариуполя: как проходила спецоперация украинских добровольцев - видео

В освобождении города приняли участие батальоны Азов и Днепр, а также бойцы Нацгвардии и спецназа МВД

В среду, 13 июня, в Украине отмечают четвертую годовщину спецоперации украинских добровольцев по освобождению Мариуполя.

Именно в этот день в 2014 году город был зачищен от боевиков.

Его захват пророссийскими силами происходил на фоне оккупации Россией Крыма.

С середины апреля 2014-го пророссийские сепаратисты при поддержке наемников из РФ заняли здание Мариупольского горсовета, а потом они взяли штурмом городское УВД.

Во время захвата здания МВД были убит начальник ГАИ Виктор Саенко, боец добровольческого батальона Азов Родион Добродомов, а также захвачен в плен начальник управления Валерий Андрощук.

Таким образом, до июня город находился под контролем боевиков.

Однако, в конце концов, было принято решение о проведении спецоперации по освобождению Мариуполя от пророссийских сил.

После этого 150 бойцов Азова, 2 роты спецбатальона Днепр, 2 роты Нацгвардии и спецназовцы МВД приступили к зачистке.

Помощь в спецоперации поступала также и от бойцов Правого сектора и проукраински настроенных местных жителей.

В итоге силы Антитеррористической операции вернули контроль над городом, уничтожив опорные пункты боевиков и освободив при этом горсовет и здание УМВД.

Напомним, 24 января 2015 года боевики "ДНР" обстреляли жилые кварталы Мариуполя из Градов, в результате чего погибли 30 человек, еще более 100 получили ранения.