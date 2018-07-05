Годовщина деоккупации Славянска и Краматорска: подборка видео освобождения городов и бегства боевиков

В четверг, 5 июля, в Украине отмечают четвертую годовщину освобождения Славянска и Краматорска Донецкой области от боевиков оккупационных сил РФ во главе с российским террористом Игорем Гиркиным.

Захват Славянска начался 12 апреля 2014 года, когда пробравшаяся из России преступная группировка захватила отделение милиции и горсовет.

После этого украинские военные взяли оккупированный город в окружение, и в результате нескольких боевых столкновений российские боевики и примкнувшие к ним местные сепаратисты решили бежать в Горловку и Донецк, прикрываясь "мирными жителями".

В итоге после нескольких месяцев оккупации Славянск был освобожден, а над его административными зданиями поднят украинский флаг.

Как рассказал полковник Влад Волошин, участвовавший в спецоперации, штурмовые группы сначала двигались вместе по одной дороге, а после этого разошлись по кварталам и двинулись к центру города.

"Я шел в первой штурмовой группе, которая заходила в город со стороны Славкурорта. Я снимал на видео все, что происходило. Двигались мы на бронетранспортерах, через шесть или семь рядов баррикад, где стояли даже муляжи орудий. В городе было относительно спокойно, потому что перед наступлением наши провели артподготовку по местам сосредоточения боевиков. Большинство из них поняли, что начинается штурм и попытались скрыться. В нашу сторону прозвучали лишь несколько выстрелов", - отметил он.

Кроме того, параллельно со Славянском украинские военные и добровольцы освободили также и Краматорск, вынудив боевиков бежать из города, который был оккупирован также 12 апреля.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Славянске гражданина России, который в 2014 году участвовал в захвате города.