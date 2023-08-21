«Их можно обменять на коллаборантов». Как Украина поддержит репрессированных за антивоенные и антипутинские выступления россиян — интервью 21 августа, 14:05 NV Премиум Возле памятника украинской поэтессе и писательнице Лесе Украинке в Москве, куда люди приносили цветы после российского ракетного удара по жилому дому в Днепре в январе 2023 года. (Фото:REUTERS)

Проект Хочу жить начинает новую инициативу, какую именно — рассказал представитель Виталий Матвиенко.

Почти год работает государственный проект Хочу жить, цель которого — сохранить жизнь российских военных, которые не желают участвовать в войне и выполнять преступные приказы. За все время операторы проекта получили более 22 тыс. обращений. Теперь проект начинает новую инициативу, и она направлена на тех граждан РФ, которые выступают против путинского режима, а также против войны и/или в поддержку Украины, а российский режим пытается их репрессировать и посадить за решетку. А тех, кто туда уже попал, планируют обменивать на коллаборационистов, задержанных в Украине.

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Об этом NV рассказал Виталий Матвиенко, представитель проекта Хочу жить.

— У вас уже сформирован перечень людей из числа российских политзаключенных, которым вы планируете помочь в рамках этой инициативы? По каким критериям этот список формируется?

— Мы начали работу над этим. Сбор данных, выход на самих репрессированных, на их семьи. Собираем информацию об их приговорах. Мы прекрасно понимаем, что смотреть на то, что по уголовному кодексу им инкриминирует Россия, мы прямо не можем, потому что осознаем, что такое Россия и что такое путинский режим. Но если мы видим, что такой гражданин РФ действительно помогал Украине, и что он против войны, против режима, то, соответственно, Украина будет пытаться таким ему помочь.

Что касается фамилий, то пока что мы ничего озвучивать не будем. Сами понимаете — это достаточно опасно. Когда будет подходящий момент, мы это обязательно сделаем.





— Какой критерий отбора — этот человек должен был как-то помогать Украине?

— С одной стороны, у нас война с Россией, которая на нас напала, и благодаря пропаганде на территории РФ очень много россиян просто с промытыми мозгами. Но есть вменяемые граждане, у которых присутствует критическое мышление, которые прекрасно понимают ситуацию как в их стране, так и в мире. Они пытаются со своей стороны собственными силами как-то тому режиму противодействовать. Если у них не удается, и режим их преодолевает, то их пытаются посадить за решетку, давят на них.

И, учитывая ситуацию, пусть даже если они не помогали Украине, но против войны, против нападения России на Украину, то есть сам факт, что они против… И да, если помогали или помогают Украине, высказывали свою позицию. Вы же знаете, что за решетку в РФ можно попасть, даже когда ты один протестуешь с пустой бумажкой. Таких историй было достаточно много. Мы сейчас как раз на стадии сбора данных.

— Как все будет происходить — вы сами ищете таких людей, или чаще всего они сами на вас выходят?

— Они могут также выйти на нас через почтовый адрес — sohranisebezizn@gmail.com. Они отправляют нам запрос, а наш оператор отправляет анкету. Заполняют всю необходимую информацию о себе: какая статья, какие данные, выписки из суда, если уже таковой был. Тогда наши специалисты начинают обрабатывать эту информацию и смотреть, каким образом мы можем помочь им: либо же внутри их страны, через юридические организации, или благодаря международным партнерам, которые, в принципе, тоже заинтересованы в этом.

— Но вы сами тоже ищете тех, кому хотите помочь?

— Да, с некоторыми, возможно, мы будем связываться сами. А дальше сработает принцип «сарафанного радио», информация будет передаваться от человека к человеку. Собственно, этот принцип у нас работал и в начале проекта Хочу жить, когда мы только запускались. Большинство информации распространялась просто из уст в уста. Так будет и здесь.

— А люди, которых, например, вы сможете обменять, приедут в Украину и здесь останутся, будут просить об убежище?

— Об этом будет со временем. Посмотрим, если у нас будут соответствующие кейсы, будут такие обмены, и мы вернем таких репрессированных на территорию Украины. Они, как минимум, там до конца войны будут находиться под наблюдением.

Относительно убежища политического, то да, у них есть такая возможность — просить политического убежища, почему нет. Как и те военные, например, кто добровольно сдались в плен. У них есть также возможность просить убежище. Но при условии, что будет доказано, что этот военнопленный не совершал никаких военных преступлений на территории Украины и он чист перед законом и перед украинским народом.

Но эта возможность — просить убежище — будет реализована после завершения войны. То же самое, если такой военнопленный желает поехать в другую страну Европы, как Германия или Нидерланды или любую другую. Это может стать возможным тоже после процедуры проверки, после завершения войны. При нынешней ситуации и состоянии мы не можем устраивать туры через Украину в Европу.





— Вы рассказывали, что репрессированных россиян будут обменивать на коллаборантов. То есть речь идет об украинцах-коллаборантах, гражданах Украины, которые начали сотрудничать с российскими властями?

— Коллаборант, который решил сотрудничать с российскими властями — кто он? Предатель. Он нужен Украине? Нет.





— Но он все равно гражданин Украины. На них тоже будут обменивать?

— Ключевой момент заключается в том, что репрессированных не обменивают на военных. Это совершенно разные переговорные процессы. Возможность обмена на коллаборантов — да, есть.





— На коллаборантов, или на россиян, которые, например, были на оккупированных территориях?

— Да. Это еще один такой из рычагов влияния на российскую элиту.

— У вас есть уже какие-то определенные временные рамки, когда вы хотите запустить этот процесс?



Мы только недавно начали инициативу. Следующая информация, которую мы сможем предоставить, будет позже. Сказать, что через неделю какой-то уже начнется процесс, не можем.

— Возможно, до конца года?

— Возможно. Прошу понять нас правильно, что конкретику в этой ситуации давать пока не логично. Произойдет — скажем. Как у военных, у нас есть определенные рамки, чтобы, в первую очередь, не навредить своим, которые находятся в плену. И, в принципе, тем репрессированным, которые тоже будут надеяться на помощь Украины.

Еще может возникнуть такой вопрос, могут ли немобилизованные воспользоваться этой программой, которые боятся, что их мобилизуют. Это мы озвучивали и раньше. К сожалению, просто так взять из России кого-то и перевезти в Украину — это невозможно. Те люди, которые боятся, что они могут быть мобилизованы, в первую очередь должны зарегистрироваться в чат-боте в Telegram. Чат-бот Хочу жить — его достаточно легко найти. Там есть анкеты, все данные остаются. Это и есть, собственно, предварительное согласие на добровольную сдачу. И, таким образом, гражданин России заявляет, что он не желает воевать.

Когда его мобилизуют, если его мобилизуют, он снова связывается с нами. Мы уже знаем, кто он. И потом специалисты работают над тем, чтобы обеспечить ему безопасный выход на нашу территорию. То есть, переход с «нуля» на территорию, подконтрольную Украине.