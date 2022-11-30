«Я должен упасть на колени или что?» Как работает центр для сдачи в плен российских солдат 30 ноября, 20:52 Более 3500 российских военных и их семьи вышли на связь с командой проекта «Хочу жить» (Фото:ВВС)

Украинское правительство заявило, что созданная им схема сдачи в плен российских солдат получает до 100 запросов ежедневно. Позвонив по горячей линии или введя данные через мессенджеры, российские военные могут договориться о безопасном способе сдаться в плен украинским силам, пишет корреспондент BBC Джеймс Вотерхаус.



Проєкт «Хочу жить» стартував у вересні. Офіційні особи в Києві кажуть, що вони спілкувалися із понад 3500 військовослужбовцями РФ, а також їхніми рідними.

З моменту, коли президент Володимир Путін мобілізував сотні тисяч російських чоловіків, і після звільнення Херсона, спостерігається очевидне зростання запитів.

BBC отримала доступ до запису деяких дзвінків.

Темні коридори українського штабу з питань поводження з військовополоненими свідчать про те, що й ця організація не застрахована від відключень електроенергії, від яких страждає вся країна.

У невеликому офісі ми зустрічаємо Світлану (не справжнє її ім'я), українську телефоністку, яка щодня розмовляє з російськими солдатами.

Вони можуть зв’язатися телефоном або через різні програми обміну повідомленнями, як-от телеграм чи вотсапп.

Вона пояснює, що найбільше повідомлень надходить увечері, коли військові мають більше вільного часу і можуть сховатися та подзвонити.

«Перше, що ми чуємо, це голос, переважно чоловічий, — розповідає вона. — Часто у ньому лунає розпач чи розчарування, тому що вони не до кінця розуміють, як працює гаряча лінія, чи це не пастка».

«Багато хто зв’язується з цікавості, вони поки не хочуть здаватися, але намагаються дізнатися, як це зробити, якщо знадобиться. Кожний випадок різний».

***

— Я не розумію, що саме я маю робити, коли прийдуть українці. Я маю впасти на коліна чи що? Що я маю робити, коли я буду здаватися.

— Коли ви будете на передовій, подзвоніть нам одразу.

Це приклад однієї з розмов, до яких отримала доступ BBC.

***

Світлана не має права розповідати, скільком росіянам вона допомогла і як саме це відбувається. Їх просять поділитися своїм місцеперебуванням, перш ніж вони отримають подальші інструкції.

Деякі російські солдати також виходять на зв’язок, щоб спровокувати українців, каже вона, хоча, на її думку, не всі вірять у безпідставні заяви Кремля про те, що Україною «керують нацисти».

«Ми не можемо судити всю країну, — каже Світлана. — Багато з них хвилюються за своє життя».

Також Світлана пригадує дзвінок від одного чоловіка, який жив в окупованому Криму і був мобілізований на війну проти власної родини та країни.

Здається, Москва заблокувала доступ до телефонної лінії з території Росії. Дзвінки з британської або російської SIM-карти отримають повідомлення про помилку.

***

— Я з Москви. Я не отримав ще повістку, але мені вже намагалися її вручити. Чи можете порадити, що мені робити? Я не хочу вбивати українців. Я хочу врятувати своє життя.

— Перше, що вам потрібно зробити, це звернутися до нашого чатбота. Друге, якщо вас відправлять до України, ви маєте підготуватися заздалегідь. У вас має бути прихований телефон, з якого ви зможете зробити дзвінок, коли будете на передовій.

***

«Поставте собі запитання — за що ви боретеся?» — драматично лунає голос за кадром в українському соціальному ролику проєкту «Хочу жить», який звертається до російських солдатів.

На тлі динамічної музики лунають вибухи, а потім з’являються кадри з російськими військовими, які, очевидно, здаються у полон, після цього на відео показують два номери телефонів.

Якщо солдати перебувають дуже близько від лінії фронту, їм радять махати білим прапором.

Це, звичайно, частина інформаційної війни. Спроби України послабити російський дух.

На стінах кабінету Світлани висять світлини українських військовополонених. Вважають, що всі вони ще живі, і ця гаряча лінія також відіграє головну роль у зусиллях Києва повернути їх додому.

Після того, як російські солдати здадуться, їх можуть обміняти на українських військовополонених.

За даними Інституту вивчення війни, Кремль останнім часом проводить більше обмінів військовополоненими, намагаючись заспокоїти критиків усередині Росії.

Вважають, що у полоні з обох боків перебувають тисячі військових, але точні цифри невідомі.

Представник проєкту "Хочу жить" Віталій Матвієнко каже, що він створений для того, щоб рятувати життя тих, хто здається у полон / Фото: ВВС

«Ми насамперед хочемо звернути увагу на частково мобілізованих, які не тільки не можуть воювати, але їх кидають на передову як гарматне м’ясо, — каже Віталій Матвієнко, який очолює проєкт „Хочу жить“. — Цей проєкт створений для того, щоб гарантувати їм життя, якщо вони здадуться добровільно».

Україна також сподівається, що це допоможе зменшити армію противника, яка за кількістю переважає українську.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!