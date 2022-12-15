Более 4 300 россиян обратились на горячие линии по поводу добровольной сдачи в плен — Хочу жить

15 декабря, 19:45
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К проекту обращаются военнослужащие РФ, которые интересуется или уже приняли решение сдаться в плен (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

К проекту обращаются военнослужащие РФ, которые интересуется или уже приняли решение сдаться в плен (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Более 4 300 россиян обратились к проекту Хочу жить по поводу добровольной сдачи в плен.

Об этом сообщил спикер проекта Виталий Матвиенко в эфире телеканала FREEDOM.

«Что касается количества обращений. Эта цифра с момента старта проекта Хочу жить составляет 4300 обращений», — сказал он.

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Матвиенко уточнил, что в основном к проекту обращаются военнослужащие РФ или мобилизованные, которые интересуется или уже приняли решение сдаться в плен.

Спикер отметил, что с российскими военнослужащими и мобилизованными РФ проводятся все необходимые работы для того, чтобы эта процедура была безопасной.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 96 590 своих военных, а за минувшие сутки — 590. Также оккупанты лишились более 19 тысяч единиц техники.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ

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