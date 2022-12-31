ОВА: В Хмельницком россияне попали в военный объект, в Запорожье ранили беременную и ребенка 31 декабря, 19:51 Последствия российского удара по Запорожью, 31 декабря 2022 года (Фото:Александр Старух/Telegram)

Россияне попали в военный объект и АЗС в Хмельницком, всего в регионе госпитализировали восемь человек. В результате удара оккупантов по Запорожью ранены четверо, среди них — беременная женщина и ребенок.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в результате ракетного удара повреждена техника, восемь транспортных средств, 13 близлежащих жилых домов и складские помещения.

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По его словам, критическая инфраструктура не повреждена. Ранее он заявил об обесточивании части Хмельницкого. Продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов.

Всего госпитализировали восемь человек, самой младшей пострадавшей — 19 лет. 22-летняя девушка находится в тяжелом состоянии.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, в результате взрыва в Запорожье ранены мужчина и две женщины (среди них беременная), а также ребенок.

«Девочка 2008 года в тяжелом состоянии в реанимации. Угрозы жизни другим пострадавшим нет», — добавил он.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Кунртев рассказал, что в одном из районов Запорожья полностью разрушен дом в частном секторе, еще четыре — полуцелые, но имеют очень сильные разрушения стен и крыши. Более 20 частных домов повреждены — выбиты окна и частично повреждена кровля.

Фото: Александр Старух/Telegram

Фото: Александр Старух/Telegram

Фото: Александр Старух/Telegram