ОВА: В Хмельницком россияне попали в военный объект, в Запорожье ранили беременную и ребенка
Последствия российского удара по Запорожью, 31 декабря 2022 года (Фото:Александр Старух/Telegram)
Россияне попали в военный объект и АЗС в Хмельницком, всего в регионе госпитализировали восемь человек. В результате удара оккупантов по Запорожью ранены четверо, среди них — беременная женщина и ребенок.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в результате ракетного удара повреждена техника, восемь транспортных средств, 13 близлежащих жилых домов и складские помещения.
По его словам, критическая инфраструктура не повреждена. Ранее он заявил об обесточивании части Хмельницкого. Продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов.
Всего госпитализировали восемь человек, самой младшей пострадавшей — 19 лет. 22-летняя девушка находится в тяжелом состоянии.
Как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, в результате взрыва в Запорожье ранены мужчина и две женщины (среди них беременная), а также ребенок.
«Девочка 2008 года в тяжелом состоянии в реанимации. Угрозы жизни другим пострадавшим нет», — добавил он.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Кунртев рассказал, что в одном из районов Запорожья полностью разрушен дом в частном секторе, еще четыре — полуцелые, но имеют очень сильные разрушения стен и крыши. Более 20 частных домов повреждены — выбиты окна и частично повреждена кровля.