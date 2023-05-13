По меньшей мере 11 человек ранены в результате ночной атаки по Хмельницкой области 13 мая, 09:53 В Хмельницком в домах выбило окна в результате прилета (Фото:Реальний Хмельницький / Telegram)

В результате вражеской атаки по Хмельницкой области в ночь на 13 мая ранения получили 11 человек.

Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин в эфире телемарафона, передает Суспільне.

Сначала было известно о пяти пострадавших, однако позже их количество возросло.

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Симчишин добавил, что на критическом объекте, в который попали россияне, спасатели тушат пожар. Он продлится еще несколько часов.

Ночью во время масштабной воздушной тревоги россияне ударили по Хмельницкой области, там раздалось около 10 взрывов. Зафиксирован прилет по объекту инфраструктуры, там разгорелся пожар. В Хмельницком повреждены жилые дома и другие здания.