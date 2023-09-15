В Хмельницкой области прогремел взрыв — сработала ПВО
В Хмельницкой области прогремели взрывы (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В Хмельницкой области на фоне возможной атаки запущенными Россией дронами в пятницу, 15 сентября, прогремел взрыв. Власти сообщили о работе сил противовоздушной обороны.
Ранним утром в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения ударных российских беспилотников в западных областях.
«В области был слышен взрыв. Работает ПВО», — заявил вскоре первый замглавы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Он призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.