В Хмельницкой области прогремел взрыв — сработала ПВО 15 сентября, 07:00 В Хмельницкой области прогремели взрывы (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Хмельницкой области на фоне возможной атаки запущенными Россией дронами в пятницу, 15 сентября, прогремел взрыв. Власти сообщили о работе сил противовоздушной обороны.

Ранним утром в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения ударных российских беспилотников в западных областях.

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«В области был слышен взрыв. Работает ПВО», — заявил вскоре первый замглавы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Он призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Фото: Карта воздушных тревог по состоянию на 7:05