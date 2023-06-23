В Хмельницком эвакуировали жителей домов возле места падения обломков российской ракеты 23 июня, 13:12 Национальная полиция (иллюстративное фото) (Фото:Национальная полиция)

В Хмельницком остатки одной из сбитых во время ночной атаки российских ракет упали возле частного дома. Жителей временно эвакуировали.

Об этом сообщила Хмельницкая ОВА.

Обломки обнаружили на одной из улиц города. Людей, которые живут в близлежащих частных домах, эвакуировали. На месте работают взрывотехнические службы. Власти подчеркивают, что ситуация под контролем и просят жителей сохранять спокойствие.

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В ночь на пятницу, 23 июня, Россия атаковала Украину 13 крылатыми ракетами. Все сбили силы ПВО, большинство — над Хмельницкой областью, где целью был военный аэродром.

В результате падения обломков в здании возник пожар, который потушили. Также они упали в поле возле одного из сел и на территории частных домов.