В Хмельницкой области обломки российских дронов повредили дома и линии электропередач

15 сентября, 12:05
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В результате падения обломков шахедов в Хмельницкой области повреждены дома (Фото:Хмельницкая ОВА/Telegram)

В результате падения обломков шахедов в Хмельницкой области повреждены дома (Фото:Хмельницкая ОВА/Telegram)

В Хмельницкой области в результате падения обломков дронов-камикадзе, которыми атаковала Россия в пятницу, 15 сентября, есть повреждения домов. Пострадавших нет.

Об этом сообщил заместитель главы ОВА Сергей Тюрин.

Всего в направлении Хмельницкой области двигались 17 иранских ударных беспилотников. Все сбили силы противовоздушной обороны. Обломки упали в одном из сел района.

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Повреждены 12 домов, окна в котельной, 28 окон в школе и линии электропередач. Власти заявили, что уже начали восстановительные работы.

Хмельницкая ОВА
Фото: Хмельницкая ОВА
Хмельницкая ОВА
Фото: Хмельницкая ОВА
Хмельницкая ОВА
Фото: Хмельницкая ОВА

В Хмельницкой области расположен аэродром Староконстантинов, который россияне неоднократно пытались атаковать. Там базируются самолеты Су-24, оборудованные крылатыми ракетами Storm Shadow.

После новой атаки спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что россияне искали, где спрятали украинские бомбардировщики после успешных ударов по Крыму. 13 сентября ВСУ атаковали Севастополь, повредив большой десантный корабль и подлодку оккупантов.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Хмельницкий Хмельницкая область Война России против Украины

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