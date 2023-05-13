Число пострадавших в результате удара по Хмельницкому району выросло вдвое

13 мая, 13:17
Поделиться:
В Хмельницком во многих зданиях выбило окна в результате российского удара (Фото:Суспільне)

В Хмельницком во многих зданиях выбило окна в результате российского удара (Фото:Суспільне)

По последним данным известно о 21 пострадавшем в результате удара России по территории Хмельницкого района в ночь на субботу, 13 мая. Ранее сообщалось об 11 раненых.

Как сообщили в Хмельницкой ОГА, двое пострадавших госпитализированы, другим оказана медицинская помощь.

Этой ночью россияне атаковали Украину Шахедами. Четыре вражеских дрона ударили по объекту инфраструктуры в Хмельницкой области, остальные 17 сбила ПВО.

Видео дня

В Хмельницком в результате взрыва повреждены жилые дома и другие здания. В них выбиты окна, двери, повреждены крыши.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Хмельницкий Хмельницкая область Война России против Украины Воздушная тревога шахеды атака шахедов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X