Число пострадавших в результате удара по Хмельницкому району выросло вдвое 13 мая, 13:17 В Хмельницком во многих зданиях выбило окна в результате российского удара (Фото:Суспільне)

По последним данным известно о 21 пострадавшем в результате удара России по территории Хмельницкого района в ночь на субботу, 13 мая. Ранее сообщалось об 11 раненых.

Как сообщили в Хмельницкой ОГА, двое пострадавших госпитализированы, другим оказана медицинская помощь.

Этой ночью россияне атаковали Украину Шахедами. Четыре вражеских дрона ударили по объекту инфраструктуры в Хмельницкой области, остальные 17 сбила ПВО.

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В Хмельницком в результате взрыва повреждены жилые дома и другие здания. В них выбиты окна, двери, повреждены крыши.