По Хмельницкой области прилетело четыре Шахеда, которые не удалось сбить ПВО — Игнат 13 мая, 12:08 Дым и пожар в Хмельницкой области, куда ударили российские Шахеды (Фото:Реальний Хмельницький / Telegram)

Все четыре вражеских дрона-Шахеда, которые во время ночной атаки не удалось уничтожить средствами ПВО, попали по территории Хмельницкой области.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«К сожалению, не все дроны этой ночью уничтожены. Уничтожены 17 из 21-го. Есть четыре попадания в Хмельницкой области… Те прилеты, которые были зафиксированы, именно по Хмельнитчине», — сказал он.

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Игнат отметил, что россияне запускают дроны с разных направлений, пытаясь воспользоваться эффектом неожиданности.

Он добавил, что Россия постоянно пытается проводить и воздушную разведку. По его словам, за вчера силы ПВО уничтожили также беспилотник Орлан, четыре Ланцета и разведывательные БПЛА.

Этой ночью во время масштабной воздушной тревоги россияне атаковали Украину шахедами, в частности, ударили по Хмельнитчине. Есть попадание по объекту инфраструктуры, в результате чего там вспыхнул пожар. В Хмельницком повреждены жилые дома и другие постройки. В результате атаки 11 человек получили ранения.

Также враг запустил Шахеды по Николаеву. В Киевской и Львовской области сработало ПВО.