По Хмельницкой области прилетело четыре Шахеда, которые не удалось сбить ПВО — Игнат

13 мая, 12:08
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Дым и пожар в Хмельницкой области, куда ударили российские Шахеды (Фото:Реальний Хмельницький / Telegram)

Дым и пожар в Хмельницкой области, куда ударили российские Шахеды (Фото:Реальний Хмельницький / Telegram)

Все четыре вражеских дрона-Шахеда, которые во время ночной атаки не удалось уничтожить средствами ПВО, попали по территории Хмельницкой области.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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«К сожалению, не все дроны этой ночью уничтожены. Уничтожены 17 из 21-го. Есть четыре попадания в Хмельницкой области… Те прилеты, которые были зафиксированы, именно по Хмельнитчине», — сказал он.

Видео дня

Игнат отметил, что россияне запускают дроны с разных направлений, пытаясь воспользоваться эффектом неожиданности.

Он добавил, что Россия постоянно пытается проводить и воздушную разведку. По его словам, за вчера силы ПВО уничтожили также беспилотник Орлан, четыре Ланцета и разведывательные БПЛА.

https://www.youtube.com/watch?v=fDLwYBL-vdI&ab_channel=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8ICTV

Этой ночью во время масштабной воздушной тревоги россияне атаковали Украину шахедами, в частности, ударили по Хмельнитчине. Есть попадание по объекту инфраструктуры, в результате чего там вспыхнул пожар. В Хмельницком повреждены жилые дома и другие постройки. В результате атаки 11 человек получили ранения.

Также враг запустил Шахеды по Николаеву. В Киевской и Львовской области сработало ПВО.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Хмельницкий Беспилотники ПВО Хмельницкая область Российские беспилотники Дроны Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат шахеды атака шахедов

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