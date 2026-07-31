В Хмельницком прогремело несколько взрывов без объявления воздушной тревоги

31 июля, 12:29
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Дым в Хмельницком после взрывов 31 июля 2026 года (Фото: Хмельницкий Live / Telegram)

Дым в Хмельницком после взрывов 31 июля 2026 года (Фото: Хмельницкий Live / Telegram)

В Хмельницком в пятницу, 31 июля, прогремели взрывы, несмотря на то, что в регионе не объявлялась воздушная тревога. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Он подтвердил, что днём в областном центре прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, пострадавших нет.

«На месте работают все соответствующие службы. Обстоятельства происшествия и подробная информация устанавливаются», — написал Тюрин.

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Местные паблики пишут, что после взрывов в городе поднялся столб дыма. Воздушные силы ВСУ не предупреждали об угрозе для региона, поэтому воздушной тревоги в тот момент не было.

Позже мониторинговые каналы сообщили о повторных взрывах в Хмельницком, над городом виден дым.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Хмельницкий Воздушная тревога

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