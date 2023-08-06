Ликвидировал последствия российских ударов. Хмельницкая ОГА сообщила о гибели спасателя 6 августа, 17:27 Спасатель Сергей Лысюк погиб во время ликвидации последствий ракетных ударов, которые совершили российские оккупанты по Староконстантиновской общине в субботу, 5 августа (Фото:Хмельницька ОДА (ОВА)/Telegram)

В воскресенье, 6 августа, Хмельницкая областная военная администрация сообщила, что во время ликвидации последствий ракетного удара российских оккупантов по Староконстантинову погиб спасатель Сергей Лысюк.

Об этом говорится в сообщении ОВА в Telegram.

«Хмельницкая область потеряла Героя! Сегодня ночью, во время ликвидации последствий вражеской атаки, погиб житель Староконстантиновской громады Сергей Лысюк», — заявил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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Тюрин выразил соболезнования родным и близким погибшего героя.

Из информации местных медиа известно, что погибший спасатель учился в Староконстантиновской ООШ № 1 в 1989—1998 годах, служил в зоне АТО. В соцсетях сообщают, что у Сергея Лысюка осталась жена Людмила, а также двое маленьких детей: 2-летний мальчик и 2-месячная девочка.

С вечера 5 августа по утро 6 августа россияне совершили несколько волн массированных атак по территории Украины, применив ударные БпЛА Shaned, крылатые ракеты Калибр и Х-101/Х-555, аэробаллистические ракеты Кинжал и баллистические ракеты.

Российские войска трижды атаковали Хмельницкую область. Большинство вражеских ракет сбила ПВО, в то же время есть разрушения гражданских объектов в Староконстантиновской общине в результате взрывной волны.

В целом россияне запустили 5−6 августа по Украине 70 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 57 воздушных целей, в том числе 30 крылатых ракет и 27 Шахедов.