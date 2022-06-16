В Хмельницкой области запретили публичное использование русскоязычного культурного продукта

16 июня, 14:14
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Хмельницкий облсовет запретил публичное использование русскоязычного культурного продукта (Фото:km-oblrada.gov.ua)

Хмельницкий облсовет запретил публичное использование русскоязычного культурного продукта (Фото:km-oblrada.gov.ua)

В среду, 15 июня, Хмельницкий облсовет своим решением ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории области.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

Решение будет действовать до момента полного прекращения оккупации страной-агрессором Россией территории Украины.

За это решение проголосовали 56 депутатов из 58 зарегистрированных в сессионном зале.

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Решением совета рекомендовано Хмельницкой областной военной администрации создать межведомственную рабочую группу по проведению систематической разъяснительной работы о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

Также рекомендуется органам местного самоуправления области осуществлять контроль на соответствующих территориях громад за соблюдением моратория.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Хмельницкая область Мораторий Война России против Украины

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