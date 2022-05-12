В Хмельницкой области запретили продавать алкоголь людям в военной форме — ОВА

12 мая, 13:01
Цей матеріал також доступний українською
В Хмельницкой области запретили продавать алкоголь людям в военной форме (Фото:robyrad/pixabay.com)

В Хмельницкой области запретили продавать алкоголь людям в военной форме (Фото:robyrad/pixabay.com)

В Хмельницкой области запретили продавать алкоголь людям в военной форме.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Соответствующий приказ был опубликован на сайте Хмельницкой областной военной администрации.

«Запретить…торговлю алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе… лицам в военной форме одежде или с имеющимися знаками различия военных формирований, сил территориальной обороны, добровольческих формирований территориальной общины и правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=hN54nW6cajM

В документе сказано, что запрет будет действовать «до окончания срока, на который было введено военное положение, и при устранении угрозы нападения или опасности на территории области».

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Алкоголь Хмельницкая область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X