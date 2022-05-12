В Хмельницкой области запретили продавать алкоголь людям в военной форме — ОВА 12 мая, 13:01 Цей матеріал також доступний українською В Хмельницкой области запретили продавать алкоголь людям в военной форме (Фото:robyrad/pixabay.com)

В Хмельницкой области запретили продавать алкоголь людям в военной форме.

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Соответствующий приказ был опубликован на сайте Хмельницкой областной военной администрации.

«Запретить…торговлю алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе… лицам в военной форме одежде или с имеющимися знаками различия военных формирований, сил территориальной обороны, добровольческих формирований территориальной общины и правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

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В документе сказано, что запрет будет действовать «до окончания срока, на который было введено военное положение, и при устранении угрозы нападения или опасности на территории области».



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