«Все спокойно». В Хмельницкой ОВА опровергли информацию об утренних взрывах на территории области 20 мая, 11:54 Цей матеріал також доступний українською В Хмельницкой ОВА опровергли информацию о взрывах в области (Фото:Хмельницкая областная государственная администрация)

Хмельницкая областная военная администрация опровергла информацию об утренних взрывах в области.

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«На территории области все спокойно», — говорится в сообщении.

В ОВА заявили, что информация в социальных сетях и Telegram о взрывах в Хмельницкой области не подтверждена.

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В пятницу, 20 мая, в Хмельницкой области с 8:23 до 9:13 продолжалась воздушная тревога.

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