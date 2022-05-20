«Все спокойно». В Хмельницкой ОВА опровергли информацию об утренних взрывах на территории области

20 мая, 11:54
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В Хмельницкой ОВА опровергли информацию о взрывах в области (Фото:Хмельницкая областная государственная администрация)

В Хмельницкой ОВА опровергли информацию о взрывах в области (Фото:Хмельницкая областная государственная администрация)

Хмельницкая областная военная администрация опровергла информацию об утренних взрывах в области.

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«На территории области все спокойно», — говорится в сообщении.

В ОВА заявили, что информация в социальных сетях и Telegram о взрывах в Хмельницкой области не подтверждена.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=HXHCSis4IYA

В пятницу, 20 мая, в Хмельницкой области с 8:23 до 9:13 продолжалась воздушная тревога.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Хмельницкая область Взрыв Война России против Украины

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