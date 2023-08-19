Россияне ночью атаковали Хмельницкую область: в ОВА рассказали о последствиях
Россияне ночью атаковали Хмельницкую область (Фото:wikimapia)
В ночь на субботу, 19 августа, российские войска в очередной раз атаковали Хмельницкую область. Вблизи Хмельницкого взрывной волной повреждены дома, ранения получили два человека.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.
По его словам, в нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повреждено 30 домов, выбиты окна и двери в 32 домовладениях.
Две женщины ранены осколками стекла, еще шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии, добавил Тюрин.
Сейчас оперативные группы продолжают работу по обследованию и выявлению последствий ночной атаки врага.
Как сообщили в Воздушных силах, в ночь на 19 августа россияне атаковали Украину Шахедами с северного направления. Всего они запустили 17 ударных дронов из района Курска.
В северных и центральных, а также и западных областях ночью работала ПВО. Удалось сбить 15 из 17 запущенных дронов.