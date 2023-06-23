Атака РФ на Хмельницкую область. Власти рассказали о последствиях после падения обломков ракет

23 июня, 10:29
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Дым в небе Украины после сбития ракеты после сбития ракеты (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Дым в небе Украины после сбития ракеты после сбития ракеты (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Хмельницкой области во время атаки России в ночь на пятницу, 23 июня, никто не пострадал, но есть повреждения.

Об этом сообщила Хмельницкая ОВА.

В результате падения обломков ракет в неназванном здании возник пожар, который уже ликвидировали; выбиты окна. Также они упали в поле возле одного из сел и на территории частных домов. На месте работают службы.

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Ночью Россия атаковала Украину 13 крылатыми ракетами. Все сбили силы ПВО, большинство — над Хмельницкой областью, где целью был военный аэродром.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Аэродром Хмельницкая область Ракетные удары Обломки Война России против Украины

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