Атака РФ на Хмельницкую область. Власти рассказали о последствиях после падения обломков ракет 23 июня, 10:29 Дым в небе Украины после сбития ракеты после сбития ракеты (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Хмельницкой области во время атаки России в ночь на пятницу, 23 июня, никто не пострадал, но есть повреждения.

Об этом сообщила Хмельницкая ОВА.

В результате падения обломков ракет в неназванном здании возник пожар, который уже ликвидировали; выбиты окна. Также они упали в поле возле одного из сел и на территории частных домов. На месте работают службы.

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Ночью Россия атаковала Украину 13 крылатыми ракетами. Все сбили силы ПВО, большинство — над Хмельницкой областью, где целью был военный аэродром.