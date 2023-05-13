Число пострадавших в результате атаки в Хмельницкой области увеличилось до 30 — мэр
В Хмельницком во многих зданиях выбило окна в результате российского удара (Фото:Суспільне)
Число пострадавших в результате российской атаки в Хмельницкой области увеличилось до 30 человек.
Об этом сообщил мэр города Александр Симчишин в эфире телемарафона.
По его словам, количество пострадавших в результате ночной атаки в Хмельницкой области «приближается» к 30.
Симчишин добавил, что ранения легкие и жизни людей ничего не угрожает. Двое пострадавших были госпитализированы.
«Степень ранений небольшая, преимущественно резаные раны от осколков стекла и ударные от падения дверей, потолков и прочего. Жизни людей ничего не угрожает», — заявил он.
Этой ночью россияне атаковали Украину Шахедами. Четыре вражеских дрона ударили по объекту инфраструктуры в Хмельницкой области, остальные 17 сбила ПВО.
В Хмельницком в результате взрыва повреждены жилые дома и другие здания.