Число пострадавших в результате атаки в Хмельницкой области увеличилось до 30 — мэр 13 мая, 17:40 В Хмельницком во многих зданиях выбило окна в результате российского удара (Фото:Суспільне)

Число пострадавших в результате российской атаки в Хмельницкой области увеличилось до 30 человек.

Об этом сообщил мэр города Александр Симчишин в эфире телемарафона.

По его словам, количество пострадавших в результате ночной атаки в Хмельницкой области «приближается» к 30.

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Симчишин добавил, что ранения легкие и жизни людей ничего не угрожает. Двое пострадавших были госпитализированы.

«Степень ранений небольшая, преимущественно резаные раны от осколков стекла и ударные от падения дверей, потолков и прочего. Жизни людей ничего не угрожает», — заявил он.

Этой ночью россияне атаковали Украину Шахедами. Четыре вражеских дрона ударили по объекту инфраструктуры в Хмельницкой области, остальные 17 сбила ПВО.

В Хмельницком в результате взрыва повреждены жилые дома и другие здания.