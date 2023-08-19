Ночная атака по Хмельницкой области: повреждено около 400 зданий 19 августа, 16:00 В Хмельницкой области в результате российской атаки повреждены сотни зданий (Фото:Хмельницкая ОВА)

В результате атаки беспилотников этой ночью в Хмельницкой области повреждено около четырехсот зданий.



Об этом заявил первый заместитель начальника Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

«Речь идет о сотнях поврежденных домов, школы, коммунальные учреждения. Информация постоянно уточняется», — говорится в сообщении ОВА в телеграмме.

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В комментарии Суспільному Тюрин уточнил, что повреждено около 400 зданий — в частности сотни частных домов жителей Меджибожской и Деражнянской общин.

«Сумма нанесенного материального ущерба пока уточняется», — говорит чиновник.



Сейчас в Хмельницкой области работают комиссии, которые фиксируют последствия российской атаки. Также развернуты пункты выдачи строительных материалов. Ведется и работа по получению помощи от международных партнеров.

«Все преодолеем и отстроим. Главное, что человеческих потерь нет», — подчеркнул Тюрин.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Хмельницкая ОВА

Фото: Хмельницкая ОВА

Фото: Хмельницкая ОВА

В ночь на 19 августа россияне атаковали Украину шахедами с северного направления. Всего они запустили 17 ударных дронов из района Курска. На севере, в центре и на западе ПВО удалось сбить 15 из 17 запущенных дронов.

Россияне в частности этой ночью атаковали Хмельницкую и Житомирскую области.

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