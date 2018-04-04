Глупая провокация. В МИД Украины осудили сожжение флага Польши у посольства в Киеве

После сожжения польского флага у посольства этой страны в Киеве ни одна из организаций не заявила о политическом характере этих событий.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар убежден, что инцидент с сожжением польского флага у посольства Польши в Киеве является работой российских спецслужб.

"Это откровенно глупая и, мне кажется, абсолютно ненужная провокация, которая была совершена, я более чем уверен, российскими спецслужбами. Нет среди наших даже самых радикальных элементов антипольских настроений", - цитирует его Интерфакс-Украина.

Боднар отметил, что МИД осуждает такой акт.

"Это были совершенно не убежденные люди, это не те, кто хотел выразить свое неудовлетворение состоянием отношений или политикой Польши. Это были откровенно заказанные "титушки", которые провели за 5 минут свою акцию и убежали. Никто не взял на себя ответственность, никто не подтвердил, что это была политическая акция", - отметили в украинском МИД.

По его словам, украинская сторона заинтересована в быстрой реакции правоохранителей на подобные инциденты и обеспечении безопасности иностранных дипломатов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также осудил сожжение польского флага, назвав его "подлым нападением на нашу дружбу".

Напомним, 2 апреля перед посольством Польши в Киеве была проведена демонстрация, во время которой сожгли польский флаг.

Министерство иностранных дел Польши передало послу Украины ноту протеста из-за провокации в Киеве.