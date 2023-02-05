Там любили бывать оккупанты. В Новой Каховке раздавались взрывы на территории яхт-клуба — соцсети 5 февраля, 15:03 Пожар в яхт-клубе Maxmarine в Новой Каховке (Фото:Ху**евый Херсон/Telegram)

В воскресенье, 5 февраля, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области раздавались взрывы и загорелся пожар в яхт-клубе Maxmarine, где любят отдыхать российские оккупанты.

Соответствующие сообщения опубликовали местные Telegram-каналы и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, ссылаясь на СМИ.

В соцсетях пишут, что поражены не только вспыхнувшие после ударов плавсредства на территории яхт-клуба, но и помещения, где часто собирались российские оккупанты.

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«Новая Каховка, Яхт-клуб. Нормально прилетело в помещения, где любили посидеть оккупанты», — говорится в сообщении.

Официальной информации о взрывах в городе пока нет.