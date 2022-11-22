«Хлопок в Москве». В Укроборонпроме рассказали, когда смогут показать украинский ударный беспилотник

22 ноября, 13:11
Эксклюзив НВ
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Фото сопровождает публикацию Укроборонпрома об украинском ударном беспилотнике (Фото:Государственный концерн Укроборонпром / Facebook)

Фото сопровождает публикацию Укроборонпрома об украинском ударном беспилотнике (Фото:Государственный концерн Укроборонпром / Facebook)

Писатель, воин и менеджер проектов Государственного концерна Укроборонпром Мартин Брест в эфире Радио НВ рассказал, как разрабатывают украинский ударный беспилотник под условным названием Хлопок в Москве.

«На протяжении месяца или нескольких месяцев такие вещи не строятся. Они строятся долго. Мы максимально ускоряем этот вопрос. <...> Я очень надеюсь (не хочу сказать, что 100%), что к Новому году мы покажем машину. Мы, по крайней мере, покажем ее военным на испытаниях, чтобы доказать те цифры, которые мы им предоставляем в частности, а им мы предоставили гораздо больше технической информации, чем смогли обнародовать», — отметил Мартин Брест.

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17 октября в Госконцерне Укроборонпром сообщили, что завершают разработку украинского ударного беспилотника.

«Дальность — 1000 км, вес боевой части — 75 кг. Завершаем разработку», — такие подробности проекта сообщили тогда в Facebook.

https://www.facebook.com/ukroboronprom/posts/pfbid07CgXeW2yQ1vnHsXrPJ4to11oyE8gMJXAisy8UUVXyQ6LpmojuotfMP85MqFQgLwMl

В тот же день Фонд Вернись живым написал в соцсетях, что вместе с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины готовит проект с пилотным названием Хлопок в Москве.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Москва Беспилотник Укроборонпром Беспилотники БПЛА Радио НВ хлопок Война России против Украины

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