«Нанохирургическая работа в Крыму». На территории Украины нет ни одного места, где бы оккупанты чувствовали себя в безопасности — военный эксперт

19 августа, 13:52
Эксклюзив НВ
Штаб Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. 31 июля (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

Штаб Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. 31 июля (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

Военный обозреватель Денис Попович считает, что на территории оккупированного Крыма нет ни одного места, где агрессор чувствовал бы себя в безопасности. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ, комментируя взрывы 18 августа в районе аэродрома Бельбек под Севастополем.

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«„Расцветает хлопок“ постепенно в Крыму — будет, я так думаю, очень серьезный „урожай“ этой культуры, как говорится. Как когда-то я говорил, что россияне с изумлением узнают, что что-то достает их на расстояниях более 300 км. Вот сейчас мы видим, что этот процесс разворачивается. В Крыму все больше и больше объектов становятся уязвимыми. Я не утверждаю, что это были ракетные удары, диверсионная работа. Возможно, это было курение в непредвиденных местах. Но теперь понятно, что ни одного места на территории Украины, где бы оккупанты чувствовали себя в безопасности, не остается», — отметил Попович.

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Взрывы в Керчи, на аэродроме Бельбек, по мнению эксперта, намекают оккупантам, что им нужно убираться с юга Украины.

«Обнаружение ПВО вокруг этих объектов означает, что следующий удар, даже если этот был не эффективен, будет более эффективным. И последующий удар уже принесет результаты. Это даже не нейро-, это нанохирургическая работа», — добавил Попович.

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https://www.youtube.com/watch?v=zt_SlY43wR8&t=401s
Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Россия Крым Украина-Россия Оккупант Керчь Бельбек Оккупация Крыма Страна-агрессор Радио НВ Война России против Украины

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