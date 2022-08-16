«На кого-то свалят». В Крыму начнется очередной виток поиска виновных во взрывах — Наумлюк

16 августа, 18:26
Эксклюзив НВ
Поселок Азовский после взрыва на российском военном складе в Джанкойском районе. Крым, 16 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Поселок Азовский после взрыва на российском военном складе в Джанкойском районе. Крым, 16 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Главный редактор издания Ґрати Антон Наумлюк считает, что после взрывов в Джанкойском районе Крыма оккупационные власти начнут поиск тех, на кого можно будет свалить вину. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

«В любом случае будут ужесточены меры безопасности. Насколько я понимаю, уже ограничено движение поездов по полуострову. И понятно, что поиски тех, на кого можно свалить, и поиски тех, кто возможно причастен к этим взрывам будут вестись. И рано или поздно либо кого-то найдут, либо на кого-то укажут», — утверждает Наумлюк.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=rtkiAUgx9qg

По его мнению, появится очередное уголовное дело о «крымских диверсантах».

«Чем закончится и как оно может развиваться, мы знаем из предыдущих подобных дел. В них почти всегда были и пытки, и выбивание признательных показаний. Будет очередной виток поиска виноватых в этих „диверсиях“», — обьяснил Наумлюк

Читайте также:

Рефат Чубаров (Фото:НВ) Взрывы, паника, очереди на выезд. Освобождение Крыма должно происходить одновременно с падением режима Путина — интервью с Рефатом Чубаровым

Утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горела российская воинская часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

Также произошли взрывы на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района.

По информации The New York Times, за взрывами в Джанкойском районе оккупированного Крыма стоит элитное украинское подразделение.

В ВСУ прокомментировали взрывы под Джанкоем: «Не соблюдают пожарную безопасность».

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что демилитаризация РФ будет продолжаться до полного освобождения полуострова.

Редактор: Юлия Козина

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Крым Боеприпасы Джанкой Оккупация Крыма Деоккупация Крыма Взрыв Радио НВ Оккупация

Эксклюзивы НВ

Иван Компан
Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
Появляется шанс заработать, но не поддавайтесь иллюзиям

Прежде всего, я имею в виду украинцев, которые в свое время инвестировали в разные национальные активы, а теперь не знают, как от них избавиться, пусть с убытком

16 августа, 16:10
Мнения
Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
На стадии истощения. К чему идет и чем может закончиться война в Украине

Война, которую мы сейчас наблюдаем, когда оборона доминирует, а территории переходят из рук в руки, — это война на истощение. К чему она может привести?

16 августа, 16:05
Мнения
Признаки краха: Доходы российского бюджета от продажи природного газа резко сокращаются (Фото:Коллаж НВ)
РФ окажется в глубочайшей дыре /
Как Путин уничтожил собственное энергетическое оружие — интервью НВ
16 августа, 13:02
Геополитика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X