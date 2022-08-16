«На кого-то свалят». В Крыму начнется очередной виток поиска виновных во взрывах — Наумлюк 16 августа, 18:26 Эксклюзив НВ Поселок Азовский после взрыва на российском военном складе в Джанкойском районе. Крым, 16 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Главный редактор издания Ґрати Антон Наумлюк считает, что после взрывов в Джанкойском районе Крыма оккупационные власти начнут поиск тех, на кого можно будет свалить вину. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

«В любом случае будут ужесточены меры безопасности. Насколько я понимаю, уже ограничено движение поездов по полуострову. И понятно, что поиски тех, на кого можно свалить, и поиски тех, кто возможно причастен к этим взрывам будут вестись. И рано или поздно либо кого-то найдут, либо на кого-то укажут», — утверждает Наумлюк.

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По его мнению, появится очередное уголовное дело о «крымских диверсантах».

«Чем закончится и как оно может развиваться, мы знаем из предыдущих подобных дел. В них почти всегда были и пытки, и выбивание признательных показаний. Будет очередной виток поиска виноватых в этих „диверсиях“», — обьяснил Наумлюк

Утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горела российская воинская часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

Также произошли взрывы на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района.

По информации The New York Times, за взрывами в Джанкойском районе оккупированного Крыма стоит элитное украинское подразделение.

В ВСУ прокомментировали взрывы под Джанкоем: «Не соблюдают пожарную безопасность».

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что демилитаризация РФ будет продолжаться до полного освобождения полуострова.



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