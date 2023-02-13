«Хлопки» под Мариуполем: поражена казарма российских оккупантов и грузовики с боеприпасами 13 февраля, 12:28 Российские оккупанты располагались в помещении школы в Никольском (Фото:Петр Андрющенко/Telegram)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о последствиях «хлопков» в населенном пункте Никольское.

В своем Telegram он сообщил, что в результате была поражена казарма российских оккупантов, а также четыре грузовика с боеприпасами.

«Последствия „хлопка“ в Никольском. Кроме поражения казарм оккупантов, попало в 4 грузовика, полных боекомплекта. Отсюда и детонация», — отметил он.

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Андрющенко назвал такие события «предвестниками деоккупации».

Поздно вечером 12 февраля под Мариуполем прогремела серия громких взрывов. Три громких взрыва слышали в Мангуше, Никольском и всех районах Мариуполя. После взрывов также были слышны звуки детонации.

Войска РФ во временно оккупированном Мариуполе разместили снайперов на выезде из города из-за провала контрпартизанской деятельности ФСБ.

Андрющенко сообщал, что количество российских военных в районе Мариуполя выросло до 30 тысяч.

7 февраля в Мариуполе прогремела серия громких взрывов. Они произошли в районе морского порта.